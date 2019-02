Maurizio Battista in lacrime per la figlia: "Nasce da una battaglia"

Anna è il suo tallone d'Achille. Difficile per Maurizio Battista trattenere le lacrime davanti alle immagini della sua terza figlia, nata nel 2016, e ospite a "Storie italiane" il comico si lascia andare a confidenze importanti: "Non possiamo negare che questo rapporto ha avuto un prezzo alto, è costato molto". Anche qualche maretta in famiglia: "Se qualcuno in famiglia si è opposto? Sì, è stato faticoso - ha risposto senza filtri - La differenza d'età c'è".

Tra lui e sua moglie Alessandra Moretti, mamma di Anna, ci sono trent'anni di differenza: "Ci hanno attaccato sul web per la differenza di età, ci sono degli stereotipi. E' facile su internet insultare e dire cose brutte. Questa cosa un po' ci ha ferito".

Poi la commozione parlando della figlia: "Lei nasce da una battaglia. Vorrei avere 24 ore per godermela visto che non ho vent'anni e non posso godermela per altri cento".