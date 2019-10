Coccole e remise en forme nel salone di bellezza delle vip. Tutte presenti, da Claudia Gerini a Irene Capuano (FOTO)

Pomeriggio all'insegna della bellezza ieri per le vip di casa nostra, che si sono concesse qualche ora di relax nel beauty concept store 'Numa', a Roma, per scoprire le ultime tendenze in fatto di estetica, benessere ed hairstyling. Da Claudia Gerini ad Irene Capuano, tutte presenti all'esclusivo cocktail party organizzato per la riapertura dello storico salone romano, curato da Studio Cesaro Architetti di Barbara Cesareo e rilanciato dalla nuova guida manageriale. Un modo di pensare al wellness in un’esperienza multisensoriale ed immersiva a 360 gradi, per prendersi cura di sé, staccando finalmente la spina dalla frenetica routine quotidiana.

Modelle e body painting, tra stucchi e affreschi pittorici, acconciature e look da Marie Antoinette, che ricordano il film del 2006 di Sofia Coppola, con un fascino rock e contemporaneo. Performance live e tableau vivant delle mannequin davanti allo specchio per i tantissimi ospiti. Il tutto coordinato dall'art director Roberta Pitrone. Si sono lasciati coinvolgere dal dj set a tutto sound di Lady Coco, fra bollicine e gourmandise, tanti volti noti dello star-system e celebrities, tra cui Sabrina Impacciatore, Benedetta Mazza, Adriana Volpe, Lidia Vitale, Angela Melillo, Kiara Tomaselli, Flavia Vento, Roberta Beta e Veronica Maccarone, moglie di Kaspar Capparoni. E ancora gli attori Francesco Stella, Tania Paganoni, Antonella Salvucci, Daniele De Martino, il costumista Premio David di Donatello Massimo Cantini Parrini, il designer Italo Marseglia con il Fashion producer e regista Rossano Giuppa, la modella Giulia Gallo, lo sportivo Roberto Baronio, il dg di Altaroma Adriano Franchi, Giuseppe di Tommaso, inviato de La Vita in Diretta, il chiururgo estetico delle dive Ludovico Palla, accolti da Ilaria Colantoni, owner di Numa, ed Ezia Baronio, pr.

L’area di hairstyling nel rinnovato spazio capitolino è affidata a Vertigine, brand con tre punti vendita dislocati nella Capitale, caratterizzati da uno stile elegante, minimal e confortevole. La mission è rendere le clienti belle, uniche e sicure con professionalità, rispetto e innovazione. Educando e Trasformando. Vertigine nasce nel 2000 dal sogno di Marco D’Antoni, Daniela e Filippo Costantino, che insieme hanno dato vita ad importanti collaborazioni nel mondo del cinema, occupandosi di formazione per aziende leader del settore. Vertigine sposa la filosofia Aveda, focalizzata sulla sostenibilità durante l’intero iter della filiera produttiva, fino all’utilizzo dei prodotti. Non mana un corner dedicato al fashion e alle ultime proposte della moda con Suite 76 dell’imprenditrice Patrizia Pelo che, grazie alle sue due boutique nel cuore della città, è da sempre attenta all’estro dei designer emergenti con una minuziosa selezione dell’autentica creatività made in Italy tradotta in accessori e abiti unici da indossare.

In alto: Roberta Pitrone, Claudia Gerini, Ezia Baronio e Sabrina Impacciatore

In alto, Benedetta Mazza

In alto, Adriana Volpe

In alto, Benedetta Mazza e Irene Capuano

In alto, Roberta Beta e Veronica Maccarone

In alto, Flavia Vento