Temptation Island, anticipazioni terza puntata: falò Valeria e Ciavy; crisi Nazzaro e Amoruso

La terza puntata di Temptation Island va in onda giovedì 16 luglio a partire dalle 21.20 su Canale 5. Come abbiamo visto già durante il secondo appuntamento, gli equilibri delle coppie stanno cambiando in fretta: Sofia e Alessandro hanno già abbandonato il programma, mentre gli altri fidanzatini tentennano di fronte alla tentazione dei ragazzi single.

Valeria e Ciavy

Lui, deluso dal comportamento della fidanzata Valeria (a sua volta delusa dai modi libertini del ragazzo), si lascia consolare da una tentatrice, che gli dà un bacio un po' troppo vicino alla bocca. Il gesto fa infuriare Valeria: "Vuole la guerra? E che guerra sia", sentenzia, dirigendosi verso la casa dei ragazzi single (dove non ci sono le telecamere). Immagini di fronte alle quali Ciavy va su tutte le furie chiedendo un falò di confronto. Valeria accetterà? "No so che fare", dice tra le lacrime sfogandosi con Alessandro...

Annamaria e Antonio

Antonio continua a prendere confidenza con le ragazze single e si lascia andare ad un bagno al largo insieme ad una tentatrice (lì dove non prendono i microfoni). La compagna dice: "Credo che mi voglia bene, ma credo che abbia la malattia delle femmine".

Antonella Elia e Pietro Delle Piane

Pietro balla insieme ad una ragazza single. "Bravo, si è vendicato: peccato che lo lascio", dice delusa Antonella.

Anna e Andrea

Prosegue l'inganno di Anna, che sta provando a far ingelosire il compagno Andrea fingendo una complicità con un single. Stavolta la ragazza fa finta di entrare nella casa dei ragazzi single (dove non ci sono le telecamere). Come reagirà lui?

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

Manila si concede un po' di vicinanza con i ragazzi single, tra coccole e sorrisi. Il compagno è deluso: "Sembrava fosse amore, invece potrebbe essere un bel calesse che prenderà un'altra strada".