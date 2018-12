Rudy Zerby mostra il tatuaggio dedicato al figlio Leo e i fan si sciolgono

Rudy Zerby pubblica poche foto della sua vita privata sui social network, ma quando lo fa ha il potere di far sciogliere il web. Proprio qualche ora fa, il professore di Amici ha pubblicato su Instagram un primo piano della sua mano, sotto a quella del figlio Leo, mostrando il nome del piccolo tatuato sul polso.

Una piccola scritta 'Leo' in nero trova spazio, infatti, sul polso di Rudy Zerby. Un tattoo che è una dedica alla persona più importante della sua vita e che il prof di canto ha voluto mostrare ai suoi followers scrivendo: "Il tuo nome tatuato sulla mia mano per quando non posso tenerti per mano".

Una dedica molto speciale che ha, inevitabilmente, scatenato gli utenti, i quali si sono sciolti davanti a tanta tenerezza. Rudy Zerby fa il duro dietro alla scrivania dei prof, ma in veste di papà è un vero tenerone.