Salvini e Isoardi, vacanze ad Ischia... con sorpresa

Matteo Salvini ed Elisa Isoardi hanno passato le vacanze di Pasqua ad Ischia, una coppia tra le tante nel paradiso del Golfo di Napoli, come svela il direttore dell'albergo che ha ospitato la coppia cult del momento. E nel suo racconto, davvero a sopresa, ha rivelato il modo in cui il leader leghista ama rilassarsi.

Salvini ad Ischia: "Si rilassava pescando"

"Da martedì cerco di smettere di fumare, faccio un regalo a mio figlio che compie gli anni. Ma ora mi fumo una sigaretta, speriamo una delle ultime". Lo afferma il leader della Lega, Matteo Salvini, in diretta su Fb da Ischia.

"Da noi la coppia ha vissuto un momento di sano relax: la Isoardi ha fatto dei massaggi, mentre Salvini si è dedicato alla pesca, una cosa che ha meravigliato un po' tutti”. spiega a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1 Davide Maestripieri, Direttore dell’Albergo della Regina Isabella di Lacco Ameno a Ischia, ha raccontato alcuni particolari di questo soggiorno.

La canna da pesca l'ha portata da casa?

“No, gliela ha prestata un suo amico, è stata una sua richiesta particolare”.

Salvini è andato spesso a pescare?

“Tutti i giorni, da solo si è preso i suoi momenti di relax, pescando, in silenzio, ogni tanto col suo cagnolino e altre volte senza. E senza cellulare”.

Dove si posizionava?

"Stava sul molo di attracco dell'hotel, dove peraltro ci sono molti pesci”.

Ci ha parlato?

“Si, e mi ha impressionato: è molto carino ed educato, ha un modo di porsi davvero elegante”.

Hanno fatto il pranzo di Pasqua insieme?

“Si, gli abbiamo fatto anche trovare l'uovo”.

Che camera hanno preso?

“Una Junior Suite, non la migliore camera che abbiamo, ma con una bellissima terrazza sul mare”.

Quanto costa per notte la stanza in questione?

“Costa 430 euro a notte, per tre notti, nel loro caso”.

Chi ha pagato il soggiorno?

“Ha pagato tutto Salvini, si è comportato da vero gentleman”.