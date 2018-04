Simone, le 2000 donne e gli sms hot con la Bramieri: parla (finalmente) la Pezzopane

E' entrato nella casa del Grande Fratello 15 con un costumino fluo super aderente, è stato presentato a tutti come il fidanzato della deputata Stefania Pezzopane e in questi pochi giorni nella casa ha già fatto molto parlare di sé. Parliamo di Simone Coccia Colaiuta. Su di lui le chiacchiere sono state tante, dai messaggi hot con Lucia Bramieri alle oltre 2000 donne che dice di aver avuto. Ma finalmente, a parlare, arriva la fidanzata Pezzopane che, in un'intervista a Il Fatto Quotidiano dice il suo punto di vista.

"Lui fa il suo lavoro e raggiunge i suoi obiettivi in televisione, mentre io porto avanti la mia professione: questa è la forza di una storia importamte, che riconosce l'uno all'altro il suo spazio e la sua autonomia", ha subito messo in chiaro Stefania Pezzopane. Poi l'onorevole ci ha tenuto a dire la sua anche su quelle presunte 2000 e più donne con cui il fidanzato sarebbe stato:

"Lui fa riferimento alla sua storia antecedente al nostro incontro e non ci metto bocca, così come non permetto a lui di metter becco sulla mia vita prima di incontrarlo. Questa era una cosa che lui aveva già raccontato altrove: dato che faceva le serate, gli spogliarelli e lavorava come modello, aveva una vita molto movimentata. Ovviamente ripeterla in quel contesto, in prima serata davanti a milioni di spettatori, ha scatenato un polverone", ha aggiunto la Pezzopane.

Ma non è tutto, perché Stefania Pezzopane ci ha tenuto anche a chiarire la questione dei messaggini hard con Lucia Bramieri: "Anche quella è una storia già nota da tempo. Si parla di messaggini, niente di che. Insomma, storie trite e ritrite e per me già archiviate, ma tutto fa spettacolo".

Nulla, dunque, che possa mettere a rischio la duratura storia d'amore con l'ex spogliarellista 24 anni più giovane di lei.