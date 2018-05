GF, Stefania Pezzopane entra nella Casa: la "lezione d’amore” e le lacrime di Simone

Barbara d’Urso ha annunciato grandi sorprese per questa quinta puntata del Grande Fratello e la prima di quella che sembra essere una lunga serie è stata l’entrata a sorpresa di Stefania Pezzopane, onorevole abruzzese fidanzata da quattro anni con il concorrente Simone Coccia.

GF, Stefania Pezzopane innamorata: la romantica dedica per Simone Coccia

“Devo dirti grazie perché hai un ruolo importante nella politica. Sei in parlamento, sei un deputato, tu stasera sei la dimostrazione che non esistono pregiudizi. Il tuo è un grandissimo gesto d’amore” ha esordito la conduttrice presentando Stefania Pezzopane in attesa fuori dalla famigerata porta rossa.

“Simone non immagina che io sia qui” ha affermato l’onorevole molto emozionata prima di varcare la soglia e incontrare il compagno, già sciolto in un pianto liberatorio quando la d’Urso gli ha mostrato una foto che li ritraeva insieme.

Poi la sorpresa e il lungo messaggio per Simome "freezato" dal Gf:

“Avevamo deciso che io non sarei potuta venire, ma ho preso un’altra decisoone. E’ un mese che non ci vediamo e non ci sentiamo. Ho seguito tutto e sono sempre con il batticuore perché il tuo ingresso nella casa ha scatenato cattiverie, cadute di stile, bugie, menzogne… Ma Simone non è quello che raccontano. Simone è quello che mi ha scritto il cartello con il pennarello rosso… Non so quante donne hanno avuto l’occasione di un uomo semplice, diverso da me. Ho scelto un uomo diverso da me, ma non per questo questo amore non merita attenzione e rispetto. Continuo ad amarti, anche tua madre e Loris (il figlio, ndr)"