Temptation Island Vip, spuntano i nomi: l’indiscrezione sulla prima coppia

Per una coppia che smentisce la sua partecipazione (vedi Giulia De Lellis e Andrea Damante), un’altra viene data come certa nel cast di Temptation Island Vip, il reality che per la prima volta, a partire dall’autunno, metterà alla prova la stabilità delle relazioni tra alcuni personaggi del mondo dello spettacolo.

Stavolta è 361magazine a indicare Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi, discussa coppia dell’ultima edizione del Trono classico di Uomini e Donne, tra i partecipanti dell’avventura televisiva prossimamente in onda su Canale 5.

“Nilufar Addati dopo la discussa esperienza a Uomini e Donne, programma in cui ha scelto Giordano Mazzocchi, farà parte, proprio con quest’ultimo del cast di Temptation Island Vip”, si legge sul sito che indica l’inizio del programma a settembre con la conduzione di Simona Ventura.

L’ex tronista e il fidanzato passerebbero così dal salotto pomeridiano di Maria De Filippi alle impervie atmosfere del programma che ne constaterebbe l’effettiva solidità del legame…

Al momento nessuna conferma né smentita al riguardo: non resta che attendere, dunque, lasciando che adesso sia l’edizione tradizionale del programma – da domani 9 luglio in prima serata su Canale 5 – a catturare l’attenzione degli affezionati del programma.