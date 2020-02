Achille Lauro bacia Boss Doms a Sanremo: la reazione sui social della moglie dopo i commenti

Achille Lauro canta "Me ne frego" e bacia il suo chitarrista e produttore Boss Doms sul palco di Sanremo. L'ultima performance del cantante al Festival, vestito come Elisabetta I Tudor, ha scatenato i commentatori sui social.

Valentina Pegorer, moglie di Boss Doms (Edoardo Manozzi è il suo vero nome), dal quale ha avuto una bambina lo scorso anno, ha deciso di scrivere un post su Instagram per dire la sua e chiudere la bocca alle polemiche.

"Esempio di messaggio che ricevo spesso: ‘Non pensi che sia sbagliato che tuo marito, nonchè padre di tuo figlio, vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?’. Esempio di mia risposta: ‘Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?’. Gli schemi sono nelle menti di chi se li prefissa. Siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura. Chi sono gli altri per definire che cos’è normale e cosa diverso? Grazie Edoardo, non potresti essere che tu".