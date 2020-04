Adriana Volpe tronca il gossip: “Non montate storie tra me e Denver”

Non ci sta Adriana Volpe ad essere tema delle voci che insinuano un certo interesse per Andrea Denver diverso da una semplice amicizia. L’argomento, dibattuto durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip e proseguito anche dopo il suo abbandono per i motivi famigliari sfociati nella scomparsa del suocero, è stato adesso chiaramente affrontato con un post Instagram dalla conduttrice volto a smentire qualsiasi congettura.

Adriana Volpe smentisce il gossip su Andrea Denver: “Nessuna storia”

“Incredibile! Non posso più assentarmi 24 ore dai social che succede il delirio! Non sono una spada con la tecnologia, ma ora dovrebbe essere tutto ripristinato”, ha esordito Adriana Volpe nel post pubblicato sui social dopo giorni di silenzio: “E già che ci sono, mi tolgo un sassolino dalla scarpa: non montate storie tra me e Denver che non esistono, piuttosto andiamo a montare la panna che oggi preparo una buona torta!”.

E’ la prima volta che la ex concorrente del reality di Canale 5 fa espressamente riferimento al gossip che l’ha riguardata in queste settimane, ora smentito presumibilmente anche per il dettaglio notato in questi giorni dagli utenti che hanno constatato che lei e il marito Roberto Parli non si seguono più sui social... Forse il riferimento alla tecnologia fatto nel suo post si riferisce a quello? Nessuna precisazione a riguardo: al momento l’unica certezza è che tra Adriana Volpe e Andrea Denver non c’è nulla di più di una semplice amicizia nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia.

