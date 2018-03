Adua Del Vesco: "Sono stata minacciata, mi sono rivolta alla polizia postale"

Minacce e insulti via social pesanti al punto tale da essere costretta a rivolgersi alla polizia postale: Adua Del Vesco ha raccontato l’amara vicenda di cui è stata suo malgrado vittima nel corso di un’intervista al settimanale Nuovo. Motivo di tanto astio, la sua relazione con Gabriel Garko, attore a cui è legata da più di due anni.

"Ho ricevuto insulti pesanti e anche tante minacce. Molto spesso di persona, durante le mie uscite con Gabriel, e ancora di più sui social, dove oggetto di ingiuria sono stati anche i miei familiari” - ha raccontato l’attrice 23enne - “Facendo qualche indagine, ho scoperto che esistevano anche una cinquantina di profili falsi con il mio nome in cui venivano scritte le parole più terribili".

Necessario è stata allora la richiesta di intervento inoltrata alle autorità competenti: "Ho denunciato tutto alla polizia postale per tutelare non solo me stessa ma anche i miei affetti. Si è trattato di un autentico stalking mediatico, che ha messo a dura prova la mia resistenza” ha confidato Adua che, ancora scossa per quanto accaduto, ha esortato alla denuncia quanti si trovino nelle sue stesse condizioni: “Oggi il fenomeno si è attenuato; eppure la sensazione che potrebbe accadere di nuovo non mi abbandona mai. Per questo consiglio a tutti quelli che si trovano nella mia stessa situazione di fare denuncia".

Nessuna crisi tra Adua Del Vesco e Gabriel Garko

In barba alle voci che spesso insinuano una rottura con il compagno, la storia d’amore della coppia procede alla grande, come ha ribadito lei stessa: "Ma quale crisi! Siamo sempre più uniti, anche se discutiamo come capita a tutte le coppie. Tra noi ci sono grande fiducia reciproca e molto rispetto. Le nozze? Stiamo bene così. Certo, se lui mi chiedesse di sposarlo direi di sì!".