Al Bano stronca il gossip su Romina: "Ne ho le pa*** piene"

Non ne può più Al Bano. Da mesi si rincorrono voci e insinuazioni sulla sua vita privata, soprattutto sul suo rapporto con Romina Power - ritrovata dopo anni di tensioni - e il cantante adesso ci va giù pesante con chi prova a fargli domande in merito.

"Lasciamo a casa il gossip - ha tuonato con un giornalista del sito Davidemaggio.it - Ne ho le palle piene. Basta! Nei giorni scorsi stavo camminando per le strade di Milano, aveva piovuto, c'erano delle pozzanghere e delle persone camminavano sul marciapiede: è passata una macchina a tutta velocità e le ha spruzzate con il fango che stava in mezzo alla strada. Ecco, per me quello è il gossip! Non lo voglio, mi fa schifo e voglio stare più lontano possibile".

Difficile, però, schivarlo vista l'attenzione quasi morbosa di certe trasmissioni che continuano a parlare del triangolo Al Bano-Romina-Lecciso. "Io le odio - ha tagliato corto il cantante - Le detesto, scendo anche in campo per difendere la verità ma ne approfittano ancora di più. Non ci sto a questo gioco al massacro".