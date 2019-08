Alba Parietti contro Oppini: "Descritta come una 'facile'", interviene Ada Alberti

Un'intervista è costata cara a Franco Oppini, messo alla 'pubblica gogna' dall'ex moglie Alba Parietti, che non ha digerito alcune sue dichiarazioni in merito agli inizi della loro storia e ha spiattellato tutto su Instagram. "Non è la prima volta" tuona la showgirl, in ottimi rapporti con l'ex marito e proprio per questo spiazzata dalla vicenda.

Nel post Alba Parietti si rivolge direttamente all'attore: "Racconti l'inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena, tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo grupie ti segui. Per rispetto a nostro figlio, a mio padre che tu adoravi e a me trovo, che anche se tutto ciò fosse stato vero, 9 anni passati insieme, una vita di rispetto reciproco, dovrebbero indurre chiunque dall'evitare simili poco verosimili ricostruzioni, perché ledono non solo la mia dignità ma anche la tua".

La versione della showgirl è dunque ben diversa: "Conoscevo già voi 'gatti', venni a cena invitata da Jerry (Calà, ndr) ed entrambi in modi diversi mi faceste la corte [...]. Alla fine della cena tu educatamente mi proponesti di accompagnarti. Girammo tutta la notte per Torino, come due ragazzini innamorati e alle 5 tra baci e risate ti lasciai sotto al tuo albergo. Mi chiamasti tutti i giorni. Mi invitasti a Sassuolo dove iniziò la nostra storia. Tra passione e dolore perché tu lasciasti una ragazza con cui stavi da 15 anni. Venisti a conoscere i miei e gli annunciammo l'arrivo di Francesco e il nostro matrimonio dopo solo 3 mesi".

"Non capirò mai perché, soprattutto gli uomini che più mi hanno amato e sofferto mi hanno denigrata - si legge ancora nel post -. Spesso per mia manifesta superiorità, capisco la vostra debolezza e ci rido, ma anche la più solida pazienza ha dei limiti. Non mi piace essere descritta come non sono mai stata 'una facile'. Non lo sono in nessun modo e ho rispetto delle storie e dei sentimenti, anche di frustrazione che spesso gli uomini hanno provato nei miei confronti perché so di essere ingombrante, nei ricordi e con le nuove compagne. Ma ci vuole rispetto. Non è la prima volta che capita con te ed è successo anche con altri. Voi uomini siete fragili e avete l'ego poco strutturato. Ti perdono. Baci".

A rispondere, poco dopo, Ada Alberti, attuale moglie di Franco Oppini: "Alba perdonami se mi intrometto, anch'io sono rimasta male quando stamani lessi l'intervista e ancora più male Franco quando lo informai. Che brutta cosa, triste direi. Franco non ha e non parlerà mai male di te, sarebbe davvero squallido. E' come deridere se stessi. C'è rimasto malissimo anche lui! Infatti ha sbottato dicendo che non parlerà mai più del suo privato, visto che viene storpiato! Non ha neanche voluto che gliela leggessi, tanto rimase male. Rispondo io qui perchè Franco, come sai è schivo ai social. Pertanto ti chiedo di parlarne con lui. Ti chiedo, davvero pensi che Franco possa parlare così male di un amore che ha generato un figlio meraviglioso come il vostro? A presto Alba, tvb". L'ultima parola è di Alba: "Forse il gusto della battuta alle volte prende la mano. Ma io voglio bene ad entrambi e tu sai come da un signore quale Franco è come siano stonate certe battute che non gli dovrebbero appartenere".