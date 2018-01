Alberto Angela fa infuriare i cittadini di Belluno: tutta colpa delle Dolomiti!

Questa volta per Alberto Angela non ci sono solo complimenti ma anche una "tirata d'orecchio". Il tenebroso e affascinante presentatore che negli ultimi tempi sta riscuotendo un notevole successo di pubblico per la messa in onda del suo programma dal Meraviglie che racconta il patrimonio Unesco, ha fatto arrabbiare i cittadini di Belluno. Pomo della discordia le Dolomiti. Il conduttore, figlio dell'intramontabile Piero Angela "padre" indiscusso di Superquark, parlando di Dolomiti come patrimonio dell'Unesco ha fatto cenno solo alla provincia di Trento e alla provincia di Bolzano senza citare Belluno.

La rabbia della provincia di Belluno

Tanto è bastato per indispettire i bellunesi e soprattutto il presidente della provincia di Belluno, Roberto Padrin che al Corriere delle Alpi ha raccontato la sua delusione e la sua rabbia. "Molti mi hanno scritto e telefonato lamentandosi per il programma - spiega Padrin - e in molti sostengono che Angela abbia citato solo il Trentino Alto Adige perché le due Province hanno pagato. Io non voglio credere che sia così, perché se la televisione di Stato indirizza l'informazione per convenienza economica è molto più che grave. Se invece si tratta di disinformazione, sarebbe meglio che qualcuno rimediasse. Ma verificheremo, i modi ci sono". Guai in vista per Alberto Angela?