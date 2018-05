GF, scoppia la lite tra Alberto e Luigi: “Ti anniento”

(Il video della lite tra Alberto e Luigi)

Una discussione accesa tra Alberto e Luigi ha contribuito a rendere l’atmosfera all’interno della Casa del Grande Fratello più tesa del solito.

I protagonisti dell’ennesimo faccia a faccia si sono rivolti parole molto forti dopo che il ‘Tarzan di Viterbo’ ha scoperto di essere stato vittima di uno scherzo orchestrato da Luigi Favoloso che gli ha fatto credere di aver avuto incontri intimi con tre donne della casa.

In seguito Angelo Sanzio gli ha spiegato che non c’era nulla di vero, ma il Tarzan di Viterbo si è sentito, per l’ennesima volta, preso in giro.

Dopo aver covato per giorni, alla fine Alberto ha rivolto parole durissime a Favoloso, toccato nel profondo per aver messo in luce i suoi aspetti caratteriali.

"Solo per divertimento faresti piangere una donna – ha aggiunto ancora Mezzetti - Io sono molto chiaro e non lo farei mai. Per me sei un disperato".

Quindi Luigi ha ribattuto: “Io riconosco che tu sei molto più vero di me. A me piace giocare con le persone. Tu sei vero, ma sei noioso. Con me le persone non si annoiano mai". “Io ti anniento totalmente", ha proseguito Alberto incrementando la dose delle parole.

Dal giardino la lite si è trasferita in salotto e sempre Alberto non ha avuto nessun problema ad ammettere che il loro rapporto è finito.

"Io martedì lo nomino" ha poi aggiunto Coccia che ha preso le distanze dallo scontro "solo per una questione di rispetto". "E' uno scontro tra Titani con pensieri diversi - spiega il compagno di Stefania Pezzopane - Sono state tirate in ballo diverse situazioni, non è solo lo scherzo".