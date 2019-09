L’ex gf Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso: il duro sfogo e le accuse

Alberto Mezzetti attacca Barbara D’Urso. Il vincitore dell’edizione numero 15 del Grande Fratello Nip, conosciuto anche come il “Tarzan di Viterbo”, non aveva nascosto in passato di apprezzare molto la conduttrice ma le cose sembrano cambiate. Una conferma in tal senso è arrivata anche dalle ultime stories pubblicate sul profilo Instagram di Mezzetti, nelle quali lancia delle accuse proprio nei confronti di Barbara D’Urso.

Alberto Mezzetti contro Barbara D'Urso: le accuse su Instagram

Mezzetti si è rivolto direttamente ai fan e a chi lo segue, per denunciare una situazione per lui sicuramente spiacevole, chiamando in causa direttamente la conduttrice Mediaset.

Questa notizia è per tutti i miei follower, per tutti voi, per tutti coloro che mi vorrebbero in tv. Oggi (ieri, ndr) ho avuto la conferma che la signora Barbara D’Urso mi ha completamente escluso da ogni programma televisivo e ha oscurato ogni mia esperienza. Infatti oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, che sono stato pure a quello in Brasile, nessuno ha parlato di me, nemmeno la stampa, perché secondo me lei controlla tutto. A me non interessa più di tanto, però mia madre mi chiama e mi dice: “Eh, stanno parlando di Gianmarco Onestini che sta al Gf spagnolo”. Beh, io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti, cara Barbara D’Urso

Parole dure quelle di Mezzetti (che nei video pubblicati su Instagram si riferisce a Onestini chiamandolo, erroneamente, Luca, ossia il fratello). L’ex gieffino ha poi condiviso una serie di commenti di incoraggiamento che gli sono arrivati dopo questo sfogo.

Un concetto ribadito poi anche in un post, pubblicato sempre su Instagram, accompagnato da una foto che lo ritrae insieme alla D'Urso ai tempi del Gf, quando lei entrò nella Casa per fargli una sorpresa:

A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso. Invece all’uscita del GF, malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano, sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo, malgrado fossi il vincitore in carica del GF 18 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna. Onestini, al quale faccio il mio in bocca al lupo. oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche, ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto.

E Barbara D’Urso? Come replicherà, se replicherà, alle accuse del Tarzan di Viterbo?