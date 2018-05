Alda D'Eusanio VS Corona, polemica dopo Verissimo: la conduttrice ci va giù pesante

Sabato pomeriggio, nel salotto di Verissimo, Fabrizio Corona è tornato a parlare di Alda D'Eusanio, non cambiando nulla rispetto a quanto già detto telefonicamente a "Stasera Italia", riguardo alla conduttrice. Intanto anche la D'Eusanio non è rimasta in silenzio e sulle pagine di Vero ha raccontato la sua verità.

La presentatrice televisiva ha dichiarato che non si aspetta affatto le scuse di Fabrizio Corona, poiché un gesto del genere rientrerebbe nella normalità delle persone educate: "Non credo proprio che lo farà", ha detto. "Vorrei che la gente smettesse di scambiare questa persona per un eroe; inviterei tutti a fare una serie riflessione su questo punto, gli eroi sono ben altri", ha inoltre continuato con grande grinta la conduttrice al settimanale.

La replica di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio ha voluto sottolineare come non abbia mai fatto la lecchina con Corona: "E' stato disonesto, perché ha detto una grande menzogna: infatti, in tutta la mia vita Fabrizio lo avrò visto al massimo tre volte. Due volte a casa di Lele Mora e un'altra volta a Roma, ma non ricordo in quale occasione. Tengo a ribadire - ha proseguito a Vero la D'Eusanio - che con Corona non ho mai avuto rapporti di nessun genere, perché rientra in quel tipo di persone con cui preferisco non avere a che fare. Trovo paradossale che mi accusi di essere stata lecchina nei suoi confronti: non mi sono comportata in un certo modo con persone che lo meritavano e lo avrei fatto con uno che lancia le mutande dalla sua stanza alle ragazze che l’aspettano per strada".

Poi Alda D'Eusanio ci è andata giù pesante: "Nonostante gli sia stata ridata la libertà di parola, ha dimostrato di essere una persona a cui questa libertà andrebbe tolta quasi a vita, considerato il linguaggio che utilizza".

Parole dure di fronte alle quali, molto probabilmente, Fabrizio Corona vorrà replicare. E anche presto.