Alena Seredova: "Un'altra donna nel letto, per i miei figli non è bello"

Sul numero di Chi in edicola domani alcune frasi pronunciate da Alena Seredova domenica scorsa a Cortina, alla seconda tappa del “Chi Summer Tour”, intervistata da Alfonso Signorini.

«Mio figlio - spiega Alena - era in vacanza con papà (Gigi Buffon e con la sua nuova compagna, Ilaria D’Amico, ndr) a Forte dei Marmi, mi ha mandato una foto di una casa in affitto e mi ha detto: “Mamma, perché non la prendi, così vieni qui e torniamo insieme?” (...) Non è bello per un bambino vedere nel letto una donna che non è la mamma».

Buffon ha appena firmato con il Paris Saint-Germain e, alla domanda su chi tiferebbe in una sfida fra la Juventus e la nuova squadra dell'ex marito, la Seredova ha risposto: «Ma che domanda... Juventus!»

Alessandro Nasi è il nuovo amore di Alena Seredova

Alena e Buffon si sono detti addio nel 2014 dopo 7 anni insieme e due figli Louis Thomas e David Lee. Oggi la modella ceca ha voltato pagina ed è legata al manager Alessandro Nasi: «Parlare di matrimonio e di figli a 40 anni mi sembra quasi una barzelletta, io penso che nella vita la mia priorità siano sempre stati i miei bambini e ho cercato di difendere in ogni modo la loro serenità e il nostro equilibrio. Solo una mamma, e non tutte lo fanno, si rende conto di quanto certi cambiamenti possano essere traumatici e sconvolgenti per la vita dei figli».