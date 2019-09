"Non hai stirato la divisa dei tuoi figli", Alena Seredova risponde alle mamme 'bacchettone'

"E' iniziata la scuola e rido solo io" ha scritto ironica su Instagram Alena Seredova, accanto alla foto con i figli Louis Thomas e David Lee davanti l'istituto privato che frequentano. C'è un dettaglio, però, che non è sfuggito alle mamme più attente (e bacchettone): le maglie stropicciate dei ragazzi.

"Dovresti stirare la divisa dei figli" le fanno notare, ma la modella ceca risponde alle critiche con la sua consueta calma, dando la colpa al materiale degli indumenti sotto accusa: "Dici male, sono stirate, poi se il materiale è pessimo mica è colpa mia". Parole che non sono bastate a fermare le critiche, così Alena ha cercato di mettere fine alla sterile discussione: "Sono bimbi mica vanno in ufficio".

Le cose importanti sono altre, come il futuro dei ragazzi, nati dal matrimonio con Gigi Buffon. A tal proposito, proprio pochi mesi fa, Alena Seredova ha ammesso che l'idea che i figli possano seguire le orme del padre e diventare calciatori non la entusiasma: "Non ne sarei troppo felice semplicemente per il paragone - ha spiegato al sito Gossip.it -. Ho la sensazione che non avrebbero una vita facile. Qui subentra proprio la mamma che li vorrebbe stracoccolati e protetti. La professione di calciatore, invece, potrebbe creargli qualche problemino".