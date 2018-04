"Mi hanno detto faccia di m***": la bagarre nei camerini di Domenica Live

Rientrata dall'Isola dei Famosi, Alessia Mancini è stata attaccata un po' da tutti nel salotto di Domenica Live. A prendersela con la seconda classificata del reality sono state, in particolar modo, Elena Morali e Cecilia Capriotti.

In particolare a sollevare la lite in studio è stato un episodio accaduto nella sala trucco: "Sono uscita dalla sala trucco piangendo per le cattiverie che hanno detto nei miei confronti", ha detto Alessia riferendosi alle altre due ex naufraghe. "Mi hanno detto è inutile che ti metti le ciglia finte tanto hai una faccia di merda, tanto sei brutta lo stesso", ha proseguito la Mancini.

A smentirla, immediatamente, Cecilia ed Elena. Per entrambe la moglie di Flavio Montrucchio è una bugiarda e si è inventata tutto.