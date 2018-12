Alessia Marcuzzi, la stoccata inaspettata: "Ecco perché Simona Ventura mi ha delusa"

Al bando ogni ipocrisia. Anche nello scintillante mondo dello spettacolo, laddove la diplomazia è spesso di facciata, capita di nutrire antipatie. E Alessia Marcuzzi non lo nasconde. Ospite ieri sera del programma 'CR4- La Repubblica delle Donne' condotto da Piero Chiambretti, la conduttrice romana ha rivelato di non avere particolare simpatia per la collega Simona Ventura.

Ad aizzare la Marcuzzi è stato lo stesso Chiambretti, che gli ha mostrato un vecchio video risalente alla premiazione dei 'Telegatti' del 2002, dove la Ventura dà le spalle ad Alessia e sembrerebbe non avere alcuna intenzione di rivolgerle parola. "Ho scoperto - ha esordito il giornalista - che c’è un rapporto d’amore tra voi colleghe. La Ventura salì sul palco e non solo le diede le spalle, ma non rispose nemmeno alle sue domande". Secca e senza filtri la replica della Pinella: "Non le andava giù delle Iene. Devo dire la verità, non ricordavo questa scena". E l'irriverente conduttore non si è lasciato sfuggire l'occasione per metterci il carico: "Per questo gliel'ho fatta vedere". Qui i toni di Alessia si sono fatti piuttosto decisi: "Non è proprio una bella immagine da vedere, nel senso che non è stata molto carina nei miei confronti".

Non è però solo colpa del passato se tra le due oggi non corre buon sangue. Oggetto del contendere anche l'Isola dei Famosi del 2011, dove Marcuzzi era conduttrice e Ventura concorrente alla ricerca di un rilancio mediatico in Mediaset. "Simona Ventura mi ha delusa - ha proseguito la biondissima timoniera dell'Isola dei Famosi - Non è che ci frequentiamo, devo dire la verità. Io l’ho già detto in altre interviste, lei mi ha un po’ deluso nella mia Isola perché non si è comportata bene quando è uscita però detto questo il tempo passa…". Ma quali sono i motivi di queste ruggini? Li rivelò tempo fa: "Perché - spiegò - ha fatto un paio di interviste in cui ha detto che da conduttrice non avrebbe fatto la lotta nel fango e altre cose. Le ho detto 'mi dispiace che tu abbia detto quelle cose. Primo perché mi conosci e lo sai come sono fatta, secondo perché nelle tue Isole sono successe cose forse ben più gravi della lotta nel fango".