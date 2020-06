Alessia Marcuzzi, insulti e frasi sconce durante la diretta social: "Orrore, la postale li identifichi"

Alessia Marcuzzi fuoriosa come non si era mai vista. La conduttrice è sbottata tra le sue storie di Instagram subito dopo un live organizzato con le chimiche e cosmetologhe che producono le sue creme. Una diretta con 4 donne che si è trasformata in una triste rassegna di offese e frasi volgari nei confronti della conduttrice e delle sue collaboratrici.

"Sono sconvolta per questi uomini piccoli così, che scrivono commenti indecenti a delle persone che lavorano seriamente - ha tuonato - Io mi sono sentita in imbarazzo totale per loro e lo voglio dire pubblicamente. Chiedo scusa alle mie tre ospiti perché sono stata io a invitarle in diretta per parlare dei miei prodotti e non pensavo che questo potesse succeder. Ci sono stati dei commenti così brutti, così maleducati, sgradevoli e indecenti che davvero vorrei che la polizia postale facesse qualcosa per identificare queste persone".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Uno sfogo durissimo in cui Alessia Marcuzzi ha esternato tutta la sua delusione, ma soprattutto la mortificazione nei confronti delle sue ospiti: "Io sono abituata, me lo dicono sempre e ormai non ci faccio più caso. Ma con delle persone che non fanno il mio stesso lavoro e non sono abituate, voi vi permettete di fare questi commenti? Come vi permettete di scrivere quelle cose indecenti con quella leggerezza e cattiveria? Io sono indignata. Quello che succede nel mondo rispetto alle donne è fuori da ogni logica e questa è la prova di quello che succede sempre. Orrore totale".