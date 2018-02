Marcuzzi - D'Urso: botta e risposta al veleno in diretta

Sembra essere scoppiato un alterco a distanza tra Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso. Ieri sera, infatti, la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha scoccato una frecciata che pare rivolta proprio alla collega. Frecciatina che oggi ha raggiunto gli studi di “Pomeriggio 5”, dove Barbarella ha replicato. Oggetto del contendere, la gestione del cosiddetto “Canna-gate” da parte dei talk show di Canale 5.

“Mi è stato chiesto una linea soft” ha spiegato la Marcuzzi, pronunciadosi sul presunto uso di marijuana da parte di Francesco Monte in Honduras. “Altri programmi, invece, non l’hanno fatto”. Parole che sembrano indirizzate proprio alla regina dei talk Mediaset. E ancora: “Non voglio avere persone che qui dicono delle cose e poi vanno in altri programmi e ne dicono altre”.

Barbara d'Urso: "Non ho rotto le uova nel paniere a nessuno"

Queste, invece, le dichiarazioni di Barbara oggi: “Io non ho rotto le uova nel paniere a nessuno. Io mi occupo da anni dell’Isola. Ho solo seguito e mandato in onda i documenti diffuso da 'Striscia la notizia', cosa che faccio da 10 anni, e non vedo perché non dovrei farlo più". "Evidentemente le persone che vengono qui raccontato la loro verità. Quindi di fronte a me guardandomi negli occhi hanno voglia di dire delle cose e qui ognuno libero di dire la propria verità - Non viene né briffato, né costretto, ne gli viene detto di 'stai zitto'. Io sono questa e non ho niente da nascondere. Anche perché noi siamo in contatto con l’Isola tutti i giorni. Non siamo contro nessuno. Il mio lavoro, che faccio umilmente quotidianamente, è di supporto ai reality di Canale 5 ai quali sono devota. Figurati se mi metto contro una trasmissione di Canale 5!”

