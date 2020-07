Un flirt con Stefano De Martino? Alessia Marcuzzi zittisce i rumors: la secca smentita

Senza entrare nel merito della vicenda che la pone al centro della crisi coniugale tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, Alessia Marcuzzi ha lasciato ai cosiddetti ‘buon intenditor’ poche parole, ma ben assestate, per smentire il presunto flirt con il conduttore di ‘Made in Sud’.

“A proposito di niente” è il titolo dell’autobiografia di Woody Allen che la conduttrice ha fotografato e reso oggetto di un post pubblicato dopo il clamore delle ultime ore, come a voler sottolineare l’inconsistenza delle voci che hanno parlato di una relazione con il collega e smentirle seccamente. Ma non solo: l’immagine di un tritacarne accompagnato da una emoticon che palesa il disgusto suscitato dalla vicenda è comparsa sulle sue storie Instagram, a dimostrazione della totale estraneità alla ricostruzione dei fatti che l’hanno vista, suo malgrado, protagonista. Tantissimi i commenti a supporto della conduttrice: “Chi vuol capir capisca”; “Sempre sostenuto che sei oltre e molto acuta. Vai avanti e non curartene, non devi spiegazioni a nessuno” le scrivono i fan tutti dalla sua parte.

La smentita di Stefano De Martino

“Ho sentito Alessia e Paolo e ci siamo fatti una risata nonostante il fastidio di una notizia del genere (…) So che si sprecheranno le notizie in questi mesi, ma evitiamo di toccare famiglie con bambini”: così Stefano De Martino aveva immediatamente smentito le voci su un suo presunto flirt con Alessia Marcuzzi, sposata con Paolo Calabresi Marconi, e indicata come causa della fine della storia con Belen che, dal canto suo, non ha commentato la vicenda se non con una citazione che ha fatto molto pensare al passato.