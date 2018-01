Alex Belli, sempre più innamorato di Mila Suarez si confessa: "Ho tradito, sono stato ricattato"

Alex Belli ha vuotato il sacco e ha raccontato la difficile separazione dalla sua ormai ex moglie Katarina Raniakova: una storia di tradimenti e ricatti. Un periodo difficile per l'attore di Centovetrine che ha ritrovato il sorriso grazie alla sua nuova compagna Mila Suarez, presente con lui in trasmissione. I due sono ormai inseparabili e innamoratissimi. E durante l'intervista di Barbara D'Urso Alex Belli ha confessato storie di ricatti e di tradimenti.

"Non amo questo modo di controbattersi in tv. Ho già ammesso di non essere un uomo perfetto. Io ero innamorato di lei, nelle sue parole, ho visto solo cattiveria. Bisogna mettere la parola fine. Io e Katarina non stavamo bene. Il mio ufficio stampa mi consigliò di fare l'intervista a Vanity Fair con l'ammissione dei tradimenti. Il giorno dopo, i ricatti finirono ma la vicenda non è ancora terminata".