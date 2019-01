Alfonso Signorini affonda Fedez: "Stavolta l'hai fatta fuori dal vaso"

La festa dello "scandalo" organizzata da Chiara Ferragni a Fedez continua ad attirare critiche e pettolezzi. Ultimo a parlarne in ordine di tempo Alfonso Signorini, che ieri in occasione dell'appuntamento con 'CR#4 - La Repubblica delle Donne', dove è opinionista fisso, ha condannato gli eccessi sfoggiati durante quell'insoltio party celebrato in un supermercato.

Come è nel suo stile, Signorini ha commentato il tutto senza peli sulla lingua: “Io più che sul suo matrimonio del secolo rifletterei sulla festa di compleanno del secolo. Perché quella di Fedez è stata una delle peggiori feste di compleanno non di questo secolo ma di tutto il millennio. Perché veramente l’ha fatta fuori dal vaso questa volta. Sono andati al supermercato a buttare il cibo e la roba come se fossero… Ecco, quello dimostra la vuotezza di questo tempo. Loro due hanno i numeri dalla loro parte, ma non basta avere i numeri”.

A mettere il carico anche Roberto D'Agostino, giornalista e fondatore di 'Dagospia', anch'esso presente in studio: “Hanno i numeri? Sono seguiti? Quante mosche ci sono al mondo? Miliardi. E dove vanno le mosche?”