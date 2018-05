Alfonso Signorini: “La leucemia mi ha fatto capire molto, il Gf? Non mi piace il finto moralismo”

Alfonso Signorini ha raccontato molto della sua vita durante “L’intervista”: si è messo a nudo, senza remore, senza ostacoli. Il direttore di Chi ha raccontato di quando ha scoperto di avere la leucemia, di come è cambiata la sua vita dal quel giorno e di come consideri questa ultima edizione de Il Grande Fratello condotta da Barbara D’Urso.

Come ha scoperto di avere la leucemia

Il 23 dicembre ero in diretta a Kalispera, terminai la serata e andai al pronto soccorso del San Raffaele. Mi fecero gli esami, mi diedero un antipiretico e mi mandarono a casa. La mattina dopo, vigilia di Natale, mi chiamarono: “Lei ha una leucemia mieloide, non si muova, ci vediamo il 27 per iniziare le cure” poi le cure, e il ritorno.

Il commento di Alfonso Signorini su Barbara D’Urso

Il direttore di Chi? si è espresso poi, durante l’intervista, anche su un commento rivolto a Barbara D’Urso, conduttrice del Grande Fratello: “Una stakanovista eccezionale e un animale da telecamera. Però non mi piace il finto moralismo. Il suo Grande Fratello sta battendo tutti i record del trash”. E non è il solo a pensarla così: negli ultimi giorni, sembrerebbe proprio a causa di un eccesso di trash, molti sponsor hanno lasciato la collaborazione con il programma.