Isola, Jo Squillo perde le staffe e lancia pezzi di cocco ad Alvin

Che caratterino Jo Squillo! Evidentemente provata dalla fame, la naufraga dell'Isola dei Famosi si è resa protagonista di un gesto contro Alvin che farà sicuramente discutere. Lo scontro ha avuto luogo al termine di una prova in spiaggia.

Che cosa è successo di preciso? In occasione di una sfida, i concorrenti dovevano prendere dell'acqua di cocco con la bocca e riempirci un recipiente. Divieto assoluto, però, di mangiare il cocco. Ed è stato proprio questo veto che ha fatto imbestialire Jo, che al termine del gioco ne ha sgranocchiato qualche pezzetto. Immediato l'intervento di Alvin: “Ci vuole lealtà, Jo, non puoi mangiare il cocco”. Una reprimenda che ha scatenato l'inferno.

“Quale lealtà? La prova è finita”, è sbottata Squillo contro l'inviato. E Alvin: “Butta via i pezzi nascosti, ti abbiamo visto tutti”. Alché Jo ha pensato bene di lanciargliene alcuni pezzi in faccia provocandolo: “Tieni mangia”. Alvin non ha reagito, ma era evidentemente furioso.

L'atteggiamento di Jo ha scatenato i commenti in rete dei telespettatori contrariati. E' probabile che l'episodio verrà discusso in occasione della puntata in onda stasera.