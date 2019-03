Sanremo Young, il pubblico contro Amanda Lear. E arriva anche l'attacco di Anna Tatangelo

Amanda Lear continua a far discutere il pubblico di 'Sanremo Young'. Giudice nel talent show condotto da Antonella Clerici su Rai Uno, l'attrice, cantante e conduttrice risulta decisamente di "manica stretta" nell'assegnare i voti ai ragazzi in gara, tanto da scatenare le critiche del pubblico.

Anna Tatangelo contro Amanda Lear

A ribellarsi contro la sua "mannaia" è stata ieri anche la cantante Anna Tatangelo, che stava seguendo la tramissione da casa (probabilmente perché era ospite di puntata il compagno Gigi D'Alessio, ndr) ed ha deciso di interventire con un tweet di fronte all'1 assegnato dalla Lear ad un ragazzino. "Voto 1? - ha scritto Lady Tata - Nessuno deve permettersi di umiliare un ragazzino di 17 anni, soprattutto perché è stato bravo! Il genere può non piacere, ma il talento va riconosciuto. Ha già le idee molto chiare su ciò che vuole fare nella vita e se il genere è quello non va snaturato. Eden... vai avanti per la tua strada".

Amana Lear e Laura Pausini

Durante la stessa serata, poi, un'altra uscita di Amanda ha aizzato i telespettatori. Subito dopo l'esibizione di Giovanna Camastra, infatti, ha detto: "Gli altri dicono che hai stonato? A me sei piaciuta. E poi anche Laura Pausini stona". Ovviamente le parole di Amanda hanno scatenato il caos sui social, dove i fan della Pausini hanno difeso la loro beniamina.