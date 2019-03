Amanda Lear contro Belen: maretta in diretta a Sanremo Young

Maretta in diretta a 'Sanremo Young' tra le due giudici Amanda Lear e Belen Rodriguez. A creare tensione tra la cantante e la showgirl il giudizio discordante a proposito dell'esibizione di Beatrice Zocca.

Amanda Lear a Belen: "Piantala"

La 15enne ha cantanto Ma Che Freddo Fa, iconico brano di Nada. Un onore ed un onere. Ebbene, la sua performance è piaciuta ad Amanda, ma non ha entusiasmato Belen. "Complimenti, non conoscevo questa canzone e pur non amando i tormentoni mi sei piaciuta tanto", ha detto l’artista francese. "Hai urlato troppo. Non mi piace quando si urla troppo", invece, il parere dell'argentina. Tanto che Amanda è sbottata: "Ma piantala", le ha detto. Una provocazione che la Rodriguez non ha colto, andando avanti per la sua strada. Intanto, sui social, il pubblico si è schierato dalla parte della Rodriguez.

Anna Tatangelo contro Amanda Lear

Ma questo non è l'unico episodio che ha visto protagonista Amanda durante la puntata di ieri. L'artista, infatti, apprezzata proprio grazie alla sua schiettezza e al suo caratter sopra le righe, è stata bersagliata da un attacco di Anna Tatangelo, che l'ha rimproverato per un voto troppo basso rifilato ad un concorrente: "Nessuno deve permettersi di umiliare un ragazzino", ha scritto in un tweet.