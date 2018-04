"Deplorevole, chieda scusa": la mamma di Biondo contro Heather Parisi

Non accenna a placarsi la polemica tra Heather Parisi e il cantante di "Amici" Simone Baldasseroni in arte "Biondo". Tutt'altro: oggi alla querelle si aggiunge anche una terza persona, ovvero la mamma di lui, Maria Assunta Pizzoli, che scrive una lettera al vetriolo indirizzata proprio alla giurata del talent show di Canale 5.

Ad innescare la rabbia della signora Pizzoli il "linciaggio mediatico a cui lei ha sottoposto mio figlio Simone, in arte Biondo, durante la trasmissione di Amici 17 di sabato 21 aprile". Nella puntata in questione, in particolare, il ragazzo è stato criticato da Heather e da Ermal Meta per il possibile uso dell'autotune (uno strumento elettronico per modificare la propria voce) in occasione dell'esibizione sul brano "Deja-Vu". Non solo. Heather durante la diretta è ritornata sulle minacce ricevute online da alcuni presunti fan del giovane: "Tu mi hai anche chiamata hater, hater vuol dire odiare/odiosa. Tu hai una responsabilità con tutti i ragazzini in Italia. Io voglio libertà di parole, mia figlia è stata minacciata di essere picchiata a sangue dai tuoi fan, perché lei ha espresso a me che non gli piacevi perché non sai cantare".

Di seguito il testo della lettera (pubblicata da Il Messaggero)