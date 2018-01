Amici, Andreas Muller lascia il talent: il messaggio d'addio sui social

Arriva come un fulmine a ciel sereno la notizia dell’addio di Andreas Muller ad "Amici". A confermarlo è lo stesso ballerino che, in un breve ma pungente post su Instagram, saluta il cast dei professionisti e gli studi di quella che è stata la sua casa per oltre due anni.

La separazione tra Andreas e il programma condotto da Maria de Filippi, tuttavia, sembra tutt’altro che consensuale, gettando un alone di mistero sulla vicenda.

Ad insinuare il dubbio nella mente dei fan del talent sono i post pubblicati dallo stesso ballerino sulle sue stories di Instagram, dove si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni fraintendibili, ora non più presenti sui suoi canali social.

“Inizierò a riprendermi tutto il tempo che non mi sono mai dedicato. Inizierò a creare dei muri, meno persone, ma buone. Inizierò a non esistere più per nessuno a meno che non ne valga veramente la pena, per iniziare a vivere tutto quello che ho sempre messo da parte e inizierò a prendermi tutto quello che voglio proprio come sei anni fa quando sognavo di diventare un ballerino” recita il primo post di Andreas.

A lasciare interdetti i follower del ballerino, tuttavia, è stata la frase postata successivamente: “Ma se c’è una cosa che non inizierò a fare mai è ad essere un lecchino, nonostante abbia compreso che sono quelli che vanno più avanti… apparentemente” ha scritto Muller.

Che Andreas si riferisca a qualcuno in particolare? I telespettatori sono disperatamente a caccia della verità e in attesa di un chiarimento definitivo. Nel frattempo, stando ad alcuni rumors, a prendere il posto del vincitore di "Amici 16" tra i professionisti potrebbero essere Angelo Recchia e Gian Maria Giuliattini.