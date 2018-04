Nervi tesi ad 'Amici', il cantante sbotta: "Mi sono rotto, vaffan***"

Ad "Amici" è lite furiosa tra Rudy Zerbi e Zic, cantante della squadra bianca. Tra il professore e l'allievo i dissapori vanno avanti da tempo, ma nelle ultime ore sono sfociate in un velenosissimo botta e risposta a distanza e sono volate parole davvero pesanti.

Zerbi ha le idee piuttosto chiare sul cantante e decide così di far arrivare in casetta un video messaggio in cui esprime tutta la sua mancanza di stima. Al centro delle polemiche, in particolare l'esibizione avvenuta in puntata sulle note del brano "Ancora" di Edoardo De Crescenzio. "Sentire una canzone come 'Ancora' destrutturata e privata di ogni significato e di ogni emozione e sentire che da parte della commissione esterna sono arrivati complimenti per me è surreale". E ancora: "La verità, caro Zic, è che li hai fregati una volta ma la seconda non li fregherai più. Riesce a togliere il significato ad una canzone e se ne sono accorti anche da casa, tanto che hanno fatto dei 'meme' su di te (con l'immagine di un Pokemon, ndr). La mia speranza è che abbandoni il super potere di rovinare le canzoni e ottieni quello di fare il cantautore".

Immediata la replica di Zic. Il ragazzo prova a mantenere la calma, ma poi sbotta: "Quello che ha fatto è privo di rispetto e poi lui lo fa con questa faccia… non voglio dire parolacce, diciamo con una faccia strafottente. Io ho perso tutta la stima e il rispetto per lei. Che gli piaccia o non gli piaccia a me non me ne frega niente. Ah, e tra parentesi ancora l'ho cantata da paura! Non gli bastano le parole, ora anche le foto prende. Se vuoi ti faccio una caricatura, così facciamo a gara. Mi sono semplicemente rotto i cogli*ni. Ora penso solo una parola e ci starebbe tutta: vaffanc*lo."

Poi il congedo: "Sabato lo guarderò sempre col sorriso... perchè ormai mi viene da ridere".