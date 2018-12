Andrea Damante derubato in strada si infuria: volano parole pesanti

Disavventura per Andrea Damante, che ieri è stato vittima di un furto durante la pausa pranzo. A denunciare quanto avvenuto è stato lo stesso tronista con un duro sfogo su Instagram.

Damante si trovava all'interno di un locale quando qualcuno ha pensato bene di appropriarsi del suo skateboard. Un episodio che non è andato giù al bel veronese, che ha riversato tutta la sua rabbia sui social: "Allora - ha esordito furioso - Io vorrei dire al pezzo di m***a che mi ha rubato lo skateboard fuori dal ristorante che sei uno sfigato, perché non si rubano le cose. E niente… spero che scivoli. Sei uno sfigato, fratello, non si ruba!". Il fatto sarebbe avvenuto a Milano, città in cui l'ex gieffino si è trasferito recentemente.