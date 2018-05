"Damante, sei un cog***ne": lite fuoriosa tra l'ex tronista e Guendalina Canessa

Continua a far discutere i social la fine della storia d'amore tra Andrea Damante e Giulia De Lellis. Dopo la bufera online sui presunti tradimenti di lui e l'affondo di lei ("Andrea mi rivede nell'anno del mai, se parlassi demolirei volti"), oggi scoppia una nuova, durissima lite in rete tra l'ex tronista e Guendalina Canessa. E i toni sono piuttosto accesi.

A sferzare il primo attacco è stata ieri Guendalina. Nel pomeriggio, infatti, l'ex gieffina ha pubblicato tra le sue Instagram Stories un video in cui si scaglia contro il bel veronese: "La mia storia di oggi la voglio dedicare ai traditori - esordisce - Ma io dico, Damante, ma quanto sei cogli*ne da 1 a 10?". Poi, in una seconda clip, ha precisato la sua vicinanza a Giulia: "Ti sei lasciato perdere una ragazza come Giulia per quattro scappate di casa". Infine, come se non bastasse, ha intonato un coro da stadio dicendo in loop la parola "Coglio*e"

La risposta di Andrea Damante

La risposta di Andrea non si è fatta attendere. Il ragazzo, infatti, si è immortalato alle prese con un balletto canzonatorio sulle note della canzone "La Cintura" di Alvaro Soler e a corredo della clip ha taggato proprio la Canessa.

Oggi l'ultima puntata. Canessa ha risposto al balletto rincarando la dose: "Tu continua a bailer che tanto ci hai perso solo tu! Tutto torna nella vita vecchio mio... Dovresti scendere dal piedistallo... Dai retta a una vecchia volpe".

Si attendono ulteriori sviluppi. E il popolo della rete prepara i pop corn.