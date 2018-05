Iannone contro Fabrizio Corona dopo l'incontro con Belen

Non è potuto passare inosservato l'incontro di Belen Rodriguez con l'ex fidanzato Fabrizio Corona. Né all'occhio attento dei paparazzi, né ai moltissimi fan della showgirl argentina, e tantomeno al nuovo compagno di lei: Andrea Iannone. Visionate le foto, infatti, il campione di motociclismo - legato a Belu da circa un anno e mezzo - avrebbe prima chiesto di incontrare il "rivale" e poi avrebbe "seminato" sui social un messaggio intimidatorio.

Il messaggio di Iannone a Fabrizio Corona

A raccontarlo è Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini e da sempre vicino al 'clan' Rodriguez. "Le fotografie dell'incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona - scrive la rivista - non sono andate giù al pilota Andrea Iannone, che in un primo momento avrebbe voluto incontrare lo stesso Corona per un chiarimento. Poi ha preferito fare un post su Instagram con parole dirette e diritte: "lo sono il terzo occhio anche quando non mi vedi".

Belen e Iannone più innamorati che mai

Finirà così? Vedremo. Quel che è certo è che Iannone non ha niente da temere: Belen, infatti, si mostra ogni giorno più innamorata della sua metà e, proprio qualche giorno fa, era a bordo pista a festeggiare il podio raggiunto nella gara di MotoGp tenuta a Jerez de la Frontera. Dell'appuntamento con Corona, invece, ha spiegato: "Gli vorrò sempre bene. Perché volersi bene o forse provare quell’amore che cambia forma e resta nell’aria come qualcosa di grande che sai che c’è, non credo richieda giustificazioni o spiegazioni”.

Fabrizio Corona, invece, è sempre più in crisi con la compagna Silvia Provvedi: "Ma Belen non c'entra - ha precisato la cantante alcuni giorni fa - Il problema sono alcune promesse disattese da Fabrizio dopo l'uscita dal carcere"