"Andrea Iannone denunciato da un paparazzo": il racconto

Vacanza movimentata per Andrea Iannone, almeno stando a quanto riportato dal settimanale Chi che nel numero in edicola oggi 27 giugno, racconta di una presunta aggressione del campione di Moto Gp ai danni di un fotografo a Ibiza.

La rivista sostiene di avere visionato la denuncia del paparazzo: secondo quanto riportato, Iannone “avrebbe preso per il collo il fotografo, lo avrebbe minacciato e avrebbe preso le chiavi della moto, a cui erano attaccate quelle di casa”.

Per il momento non ci sono ulteriori fonti che attestino la versione del settimanale, diffusa dopo che altri episodi di insofferenza hanno mostrato il rapporto conflittuale tra la compagna del pilota Belén Rodriguez (con lui in vacanza) e i fotografi.

Secondo quanto riferito dal settimanale Chi, il primo ad arrivare a Ibiza sarebbe stato Andrea Iannone, seguito da Belen e famiglia, che è arrivata su volo privato ma ha alloggiato in una villa differente dal pilota.

Iannone, dopo aver invitato Belen e la sua famiglia in un locale molto esclusivo, si sarebbe messo alla guida della propria auto per tornare a casa. Accortosi di essere inseguito dai paparazzi, sarebbe sceso dal veicolo e avrebbe “preso per il collo il fotografo, lo avrebbe minacciato e avrebbe preso le chiavi della moto, a cui erano attaccate quelle di casa”, recita la denuncia poi sporta dallo stesso paparazzo a cui fa riferimento Chi.