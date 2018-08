Angelina Jolie contro Brad Pitt, è guerra spietata: “La sua collera è smisurata”

Che la fine del matrimonio di Angelina Jolie e Brad Pitt si sarebbe portata dietro strascichi di litigi e forti incomprensioni era chiaro sin dai tempi immediatamente successivi alla notizia della loro separazione.

Ora, però, a distanza di quasi due anni dall’annuncio dell’addio, la guerra è quanto mai totale, soprattutto per volere dell’attrice.

Stando alle indiscrezioni riportate da TMZ, l'attrice avrebbe "alzato i toni" a tal punto da far fuggire l'avvocato Laura Wasser sua (ormai ex) alleata nella gestione del difficile divorzio da Pitt.

"Vuole uccidere ogni tipo di rapporto di Brad con i suoi figli. Sembrerebbe animata da una collera sorda e senza fine, sotto certi aspetti ridicola e smisurata", avrebbe tuonato la Wasser, esperta matrimonialista, contro l'ex assistita.

La battaglia non sarebbe soltanto relativa il divorzio, ma anche e soprattutto relativa alla custodia dei figli avuti dalla coppia: Maddox (17 anni) potrà prendere decisioni autonome rispetto alla relazione col padre, mentre per Pax (14 anni), Zahara (13 anni), Shiloh (12 anni), Knox e Vivienne (10 anni) ci sarà bisogno di una concertazione che, viste le tensioni tra Brad e Angelina, non è affatto facile.

Inoltre, secondo fonti vicine alla coppia, Angelina starebbe “esagerando” anche sulla questione economica: Brad Pitt, infatti, avrebbe pagato addirittura di più di quanto dovuto nei 18 mesi intercorsi dalla separazione.

"Negli ultimi due anni Pitt ha sborsato molto, molto di più di quanto pattuito nell’accordo informale, milioni e milioni di dollari", riporta TMZ che delinea un quadro ‘familiare’ ancora ben lontano dalla possibilità di trovare la tanto auspicata pace.