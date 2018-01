Anna Tatangelo e un 2017 senza Gigi ma all'anulare sinistro c'è un anello

Anna Tatangelo è apparsa in gran forma durante l'evento andato in onda su Canale 5 con il consueto concerto di fine anno. Avvolta in uno splendido vestito color oro che ha messo bene in evidenza le generose curve della cantante italiana. Negli ultimi tempi Anna Tatangelo è finita al centro del gossip per la presunta rottura con Gigi D'Alessio, mai confermata dai diretti interessati. Ma alcuni indizi non sfuggiti allo sguardo attento dei fan durante la diretta della trasmissione del 31 dicembre.

A destare le prime perplessità sulla loro possibile rottura, è stato il post pubblicato da Anna Tatangelo sulla sua pagina Instagram che ripercorrendo il 2017 non ha "inserito" nel collage la foto del cantautore napoletano, anche padre di suo figlio. Ma durante l'esibizione di ieri l'anello all'anulare sinistro era bene in vista. Si sono lasciati davvero o è soltanto un periodo di "crisi"? Intanto le parole di Anna Tatangelo:

Voglio salutare questo 2017 ringraziandolo dal profondo del cuore per tutte le cose belle che ho vissuto , ed anche per tutti i momenti difficili in cui ho imparato a cadere senza far rumore e rialzarmi più forte di prima, grazie alle persone che amo che non mi hanno fatto mai sentire sola.. L’augurio che vi faccio é quello di avere come me la fortuna di essere circondati da persone che vi amano , vi apprezzano e non vi danno mai per scontate , ma tirano fuori ogni giorno il meglio che è in voi.. di non sentirvi mai soli e di riuscire come me in momenti difficili a guardarvi intorno e trovare magia in ogni piccola cosa !!! Ringrazio la musica e tutti quelli che ogni giorno mi aspettano , mi ascoltano , e credono in me perché mi spronano a dare il meglio sempre ..circondatevi di cose che vi fanno stare bene ..Ciao 2017 , benvenuto 2018!