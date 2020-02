Antonio Zequila: “Con Adriana Volpe ho avuto la storia di una notte. Ora dirò tutto”

(Antonio Zequila torna a parlare della sua "notte" passata con Adriana Volpe)

Antonio Zequila ha avuto una storia con Adriana Volpe, sì o no? Il dubbio instillato dal concorrente del Grande Fratello Vip durante l’ultima diretta del reality torna ad essere argomento di conversazione nella Casa dopo aver suscitato la reazione furiosa della showgirl che lo ha accusato di millantare falsità. “E’ vergognoso che utilizzi me per mettersi una medaglia sul petto. Se lo fa per avere visibilità, è proprio un cog**one. Antonio Zequila mi fa proprio schifo”, aveva commentato Adriana negando ogni presunto flirt e offesa per essere stata “trattata come un trofeo”.

Tuttavia Zequila continua a sostenere la sua verità, e durante una chiacchierata con Antonella Elia, ha promesso di raccontare ogni dettaglio di quella che la sua confidente ha definito una ‘one night stand’, ovvero ‘la storia di una notte’.

Zequila sul presunto flirt con Adriana Volpe: “Chiarirò tutto”

“Chiarirò questa cosa al costo di sembrare inelegante”, ha affermato Zequila tornando sul presunto flirt con Adriana Volpe da lei negato con fermezza durante l’ultima diretta del GF Vip. Stando alle sue parole, l’episodio risalirebbe a trent'anni fa: “Ero bello come il sole”, ha affermato lui ad Antonella Elia che, dal canto suo, ha detto di credere alla sua versione (“Tu dici che hai avuto una 'one night stand' e lei non lo vuole ammettere… Io non avrei difficoltà”) pur cercando di dare una motivazione alla posizione di Adriana: “Il tuo dichiarare le conquiste fa sì che le donne diventano delle medaglie, e magari lei non vuole far parte di queste medaglie”.

“Non so perché lo nasconde… Sono rimasto male per le bugie e le falsità degli altri”, ha aggiunto Antonio certo della sua verità: “Lei è falsa come i soldi del Monopoli”.

E così la puntata del GF Vip di lunedì 2 marzo ha già in scaletta un altro confronto che si preannuncia carico di rivelazioni.