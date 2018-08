Asia Argento, nuove accuse da un collega inglese: "Mi mandava video e foto seminuda"

Asia Argento, nuove accuse

Doveva essere sotto i riflettori per la sua partecipazione, in veste di giudice, all’edizione di X Factor in partenza prossimamente, ma le accuse di molestie sessuali ricevute dal giovane collega Jimmy Bennett hanno stravolto le carte in tavola, mettendo a repentaglio la sua presenza al talent show, ma, soprattutto, mettendola nei guai a livello legale.

Nelle ultime ore, poi, la situazione di Asia Argento sembra essersi ulteriormente aggravata, perché il Daily Mail è riuscito a recuperare delle dichiarazioni di qualche mese fa che inchioderebbero ulteriormente l’attrice italiana. Il quotidiano britannico, infatti, ha ritirato fuori delle dichiarazioni fatte dall’attore comico inglese Jeff Leach al programma Legion of Skansen lo scorso giugno.

L’attore, amico e collega della Argento, aveva dichiarato che l’attrice, mesi addietro, avesse l’abitudine di inviargli delle foto e dei video seminuda, in topless o comunque in pose osé non richieste: “Penso all’ironia di qualcuno che si lamenta per aver ricevuto attenzioni sessuali non richieste e che poi fa la stessa, identica, cosa”, erano state le parole di Jeff Leach in trasmissione.

Sembra che l’attrice, in quel caso, si fosse anche difesa dicendo di mandare foto del genere a tutti i suoi amici, perché loro sanno che, dietro, non c’è nulla di sessuale. Vero o non vero, tali dichiarazioni continuano a gettare fango su Asia Argento. Si attendono ulteriori risvolti. A chiarire la situazione ora dovrà essere il legale dell’attrice.