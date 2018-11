Daria Nicolodi: "Mia figlia Asia Argento come Brunilde, difficile trovare l'uomo giusto"

Daria Nicolodi sceglie ancora una volta di usare Twitter per commentare la relazione della figlia Asia Argento con Fabrizio Corona. In un nuovo tweet, l’attrice fiorentina ha paragonato la figlia a Brunilde, personaggio della mitologia norrena ed eroina del ciclo dei Nibelunghi che impone ai suoi pretendenti terribili da superare per aspirare alla sua mano e che verrà sopraffatta più volte dall’eroe Sigfrido e dal suo cappuccio dell’invisibilità.

Daria Nicolodi, il messaggio per la figlia Asia Argento: "Come Brunilde"

“Mia figlia è una… Brunilde. Difficile per lei trovare un uomo giusto. Anche nella mitologia norrena compariva un cappuccio e, per fortuna, era quello dell’invisibilità”, ha scritto Daria Nicolodi su Twitter.

Argento-Nicolodi: lo scontro su Twitter

Torna quindi a fare capolino su Twitter il famigerato “cappuccetto” già citato dalla Nicolodi nel tweet che all’indomani della notizia della relazione tra Asia Argento e Fabrizio Corona suscitò poi la reazione scomposta dell’attrice figlia del regista re dei film dell’orrore all’italiana.

“Due signori di mezza età con felpa e cappuccetto che si baciano… un po’ inguaiati e inguaianti”, aveva scritto in quell’occasione Daria Nicolodi. La Argento aveva replicato con un messaggio al vetriolo, pubblicato dalla stessa Nicolodi: “Mia figlia Asia Argento mi scrive: La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna e madre pessima, ma già lo sai. Sei una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio, ora hai veramente esagerato. Fot...ti tr..a”. Asia Argento poi si scusò.