Asia Argento, il retroscena su Pechino Express: “Mi hanno pagato il minimo garantito”

Durante una diretta Instagram Asia Argento e Vera Gemma hanno condiviso con i follower retroscena ignoti ai telespettatori che le hanno viste in coppia nel docu-reality di Rai Due ‘Pechino Express’ fino a quando la figlia d’arte non ha dovuto lasciare il gioco per un incidente.

Le due hanno ripercorso i momenti subito precedenti al ritorno in Italia di Asia che, supportata dall’amica, ha raccontato la propria versione di quanto accaduto: “Sentite questa crudeltà. Lo voglio dire, non me ne f**te un cavolo. Fatemi causa… Mi hanno pagato il mimino garantito, capito? Zero, nient’altro” ha esordito prima di entrare nel dettaglio della vicenda che trovava in Vera Gemma le conferme. Dopo l’incidente le due hanno spiegato di essere tornate in hotel: “Sentivo il dolore però il lo so interiorizzare, lo so far implodere”, ha affermato Asia allora reduce dall’infortunio: “Mi hanno fatto un gesso antidiluviano. Non vedevo una roba del genere dagli anni 80… Un gesso fatto male che mi strizzava la gamba”. Una volta in albergo, alle due sarebbe stato chiesto di parlare male degli altri concorrenti: “Torniamo in albergo e dico ‘finalmente potremo bere una birra’ ma ci chiamano per fare una pantomima di noi felici perché avevamo vinto il bonus. Mentre noi volevamo mangiare e bere, perché era un nostro diritto per avere vinto la prova, ci mandano le telecamere e ci chiedono di parlare male degli altri, delle Top, delle cose…. Poi la gamba dovevo tenerla su e loro mi hanno chiesto ‘Scusa, puoi abbassare la gamba che si vede nell’inquadratura?’ Lì ho risposto “Mi avete rotto i cogl***”.

“Quando hanno iniziato a chiederci cosa pensavamo di tutti i concorrenti uno per uno, Asia era in agonia, con dolori atroci e a un certo punto ha detto ‘Mi avete rotto, non me ne frega niente’”, ha poi aggiunto Vera Gemma.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Pechino Express, Asia Argento abbandona il gioco in lacrime

L’avventura di Asia Argento a ‘Pechino Express’ è finita a causa di un incidente. L'attrice, in coppia con Vera Gemma con cui formava ‘Le figlie d’arte’, si è procurata una lesione al ginocchio che l’ha costretta ad abbandonare lo show dopo la seconda tappa. Tutto è accaduto a Prachuap, città della Thailandia, dove Asia Argento è accidentalmente andata a sbattere con un ginocchio sul ferro di un carretto che trasportava frutti durante la prova d'immunità sostenuta e vinta insieme alla compagna di gioco. La figlia di Dario Argento ha cercato di sopportare il dolore finché ha potuto, finché non è stata costretta a chiedere l'aiuto di un medico per un dolore ormai insopportabile e ha dovuto dire addio al prosieguo del viaggio.