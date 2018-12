Asia Argento, i motivi (e le conseguenze) dell'addio a Corona: "E' esploso il finimondo"

E’ durata un battito di ciglia la cosiddetta ‘relazione sentimentale’ tra Asia Argento e Fabrizio Corona, un lasso di tempo brevissimo eppur utile per mobilitare il gossip che per un mese circa si è occupato dei risvolti della coppia nata sulle turbolenze proprie dei suoi protagonisti.

Ora i due si sono detti addio. Anzi, stando alle ultime dichiarazioni, è l’attrice ad aver dato il ben servito all’ex re dei paparazzi che, ferito nella sfera affettiva, ha pubblicato gli sms ricevuti dalla ormai ex fiamma.

E ora è lei, Asia, a tornare sulla questione già abbondantemente trattata nei salotti televisivi quando la storia con Corona era appena nata e giurava grandi scenari di eternità…

L’occasione è stata un’intervista a Maxim durante la quale Asia Argento ha commentato tutti gli avvenimenti che hanno segnato la sua vita nell’ultimo anno, dal caso Weinstein al licenziamento da X Factor passando, appunto, per la faccenda flirt con Corona.

Asia Argento spiega perché ha detto addio a Fabrizio Corona

Asia Argento ha spiegato così il motivo per cui ha scelto di interrompere ogni relazione con Fabrizio Corona: “Ci siamo visti 4 volte ed è esploso il finimondo. Questa amicizia è morta sul nascere per via del troppo interesse mediatico. Per quanto mi riguarda, il gossip è un vuoto pneumatico che tende a risucchiare tutto in una sorta di tritacarne. Mi aspettavo che sarebbe successo qualcosa di simile, ma non così presto”, ha affermato la figlia di Dario Argento: “Non parlerei d'ipocrisia ma di caos incontrollabile dal quale sono fuggita immediatamente. Un po’ mi dispiace perché Fabrizio è una persona intelligente e interessante ma, in questo momento, devo preservare le mie poche, sacre energie. E stare sola è probabilmente la cosa più saggia da fare.

La stoccata di Corona: “Asia ci ha guadagnato 50mila euro”

Quello rimasto più scottato da questo addio sembra essere stato proprio Corona: “Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente”, ha commento l’ex agente fotografico che, forte dello spirito combattivo, non ha risparmiato la rivelazione sugli introiti economici che questa storia avrebbe portato nelle tasche della ex fiamma: “Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, ha preso gettoni per oltre 50 mila euro. Lei sulla giostra ci è salita, si è divertita e ci ha pure guadagnato”.

Insomma, ci sarà anche rimasto male, ma il modo per vendicarsi con l’artefice della sofferenza Corona lo ha trovato…