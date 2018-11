Asia Argento, la madre Daria Nicolodi rilancia: il retroscena famigliare svelato (ancora) sui social

Sui social si sta scatenando la guerra più triste e inelegante a cui gli utenti potessero trovarsi ad assistere armati solo dalla forza di commenti scritti: quella tra una madre e una figlia “famose” che se ne dicono tutti i colori, si lanciano i peggiori insulti e svelano le più private recriminazioni rendendo questo assurdo gossip il cupo caleidoscopio foriero di foschi scenari.

Le protagoniste della faida famigliare messa in piazza in un modo che a confronto l’annuncio dell’addio tra Isoardi e Salvini pare il sussurro all’orecchio di un sordo, sono Daria Nicolodi e Asia Argento, al centro di un botta e risposta che post dopo post sta raggiungendo il pinnacolo della cosiddetta gogna mediatica.

Tutto è iniziato quando l’attrice-figlia ha annunciato di essere tornata a sorridere accanto a Fabrizio Corona in un’intervista che ha fatto notizia ancora prima di arrivare in edicola (potenza dei social!).

E’ stato allora che lei, l’attrice-madre, ha preso la parola e su Twitter ha incorniciato la copertina del settimanale con tutte le perplessità del caso rispetto alla notizia inerente ai “due signori di mezza età che si baciano… un po’ inguaianti e un po’ inguaiati”.

La notazione poteva anche cadere là se non fosse che poi la stessa genitrice ha pensato bene di condividere con i follower gli indicibili insulti ricevuti dalla figlia: “Mia figlia Asia Argento mi scrive La mia era una sciarpa, non un cappuccio. Fai schifo. Sei una donna e madre pessima, ma già lo sai. Sei una fallita, sola nel mondo. Torna nel tuo dimenticatoio, ora hai veramente esagerato. Fot...ti tr..a”.

“Ok, basta, ora però vedetevela tra voi”, avrà potuto pensare qualcuno che se pure cazzeggia tra un social e l’altro, non vuol dire che voglia leggere questo tipo di definizioni sparate da una figlia alla madre...

E invece no, gli è toccato digerirne altre, perché la signora Nicolodi, per nulla intenzionata a farsi criticare per aver reso pubblico un messaggio così privato (per quanto forte), ha voluto aggiungere un post rivelatore di un retroscena famigliare ancor più penoso, visto che mette in mezzo anche la nipote (minorenne).

“Visto che secondo voi non devo criticare mia figlia qui, vi do in pasto una notizia inedita, grazie alla mia segretezza. Nel 2007 il Tribunale dei Minori di Milano ha affidato a me mia nipote, ritenendo mia figlia ed il padre della bambina inadatti. motivo lo tengo x me”.

Lei, Asia Argento, dal canto suo, non commenta l’ultima uscita della mamma e cita il padre Dario, che si è detto contento di vederla di nuovo sorridere accanto a Corona: "Menomale che ho il mio papà", fa sapere.

I social, ancora una volta, come vetrine di vicende e vendette che dovrebbero restare private. E la piega che sta prendendo tutto questo sì che mette paura. Altro che ‘Profondo Rosso’.

