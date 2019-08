Asia Nuccetelli "irriconoscibile", lei s'infuria: "Meglio di plastica che di m***" (FOTO)

Asia Nuccetelli e la chirurgia estetica, nuovo capitolo. Dopo aver pubblicato un selfie su Instagram, la figlia di Antonella Mosetti si è trovata a dover rispondere alle critiche degli haters, che la accusano di aver fatto un eccessivo ricorso ai ritocchini. "Sei diventata di plastica", le scrive una ragazza. E lei replica con veleno: "Meglio di plastica che di mer**". Tanti anche i commenti positivi, compreso quello del fidanzato Emiliano Vargiu.

Asia Nuccetelli rifatta, ecco cosa raccontò a Pomeriggio 5

Non è la prima volta che Asia finisce al centro delle polemiche a causa delle punturine. Già due anni fa si era difesa in diretta televisiva a 'Pomeriggio 5'. “Non ho nessuna faccia nuova” - ha detto la ragazza - “Sono ricorsa alla chirurgia per sistemare il naso, mi sono rifatta le labbra con acido ialuronico e quindi non in maniera chirurgica, non ho rifatto il seno e ho fatto sport per ottenere il corpo che sognavo”.Non è noto se, dalla allora, la ragazza, 23 anni, sia di nuovo tornata sul lettino del chirurgo.

Ex prezzemolina dei talk show al femminile e diventata famosa per la partecipazione alla prima edizione del 'Grande Fratello Vip' nel 2016, Asia ha da tempo abbandonato il mondo dello spettacolo. Oggi la sua attività principale è l'equitazione. "Non sono un'influencer, non sono un'attrice o una blogger - ha spiegato - Sono una sportiva. Quindi se capita ci vado in tv, ma solo se non ho gare e con un tempo limitato. Devo allenarmi tutti i giorni e non posso permettermi momentaneamente di andare a fare reality o altro".