Polemiche su Ballando, Carolyn Smith difende Milly Carlucci dopo il caso Veera-Osvaldo

Carolyn Smith è scesa in campo per difendere l’amica Milly Carlucci, ancora nell’occhio del ciclone per come avrebbe gestito la questione del “triangolo” tra Veera Kinnunen, Dani Osvaldo e Stefano Oradei durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle.

Un passo indietro (visto che la storia risale ormai a qualche mese fa): durante l’ultima edizione del programma era evidente l’intesa tra l’insegnante di ballo Vera e il concorrente Osvaldo, così come il malumore di Oradei, compagno della Kinnunen. Le tensioni tra i due maestri di ballo sono venute presto a galla (i due erano anche stati paparazzati in mezzo alla strada mentre litigavano), tanto da costringere Milly Carlucci a intervenire in diretta durante una puntata del programma: la padrona di casa di Ballando aveva ribadito la professionalità di Veera e spiegato che il ballo è un po’ come il cinema. Stessa opinione era stata espressa da Carolyn Smith: le due avevano invitato la coppia a un comportamento più professionale, per il bene del programma. Alla fine Stefano Orodei si era scusato pubblicamente con Veera.

Carolyn Smith difende Milly Carlucci su Instagram

Alla luce ora delle fotografie uscite nei giorni scorsi (come quella di un inequivocabile bacio scambiato a favor di Instagram tra Osvaldo e Veera) la questione è tornata a galla e così anche le polemiche, con Milly Carlucci molto criticata per la sua difesa di Veera. Ora l’intervento di Carolyn Smith su Instagram.

“Conosco Stefano e Veera da tanti anni, entrambi sono stati miei allievi e voglio ad entrambi molto bene. Però hanno avuto una situazione difficile che non hanno saputo gestire nel modo giusto. Stefano è stato eccessivamente impulsivo e ha messo in difficoltà Veera e la produzione di Ballando. La gelosia è una brutta cosa e non può essere un alibi per atteggiamenti sbagliati. E poi… chi è senza peccato? Insomma, ci siamo capiti… Milly ha agito come un capo a difesa del suo programma e ha fatto più che bene. Se uno è geloso, non può assolutamente scatenare un casino sul suo luogo di lavoro. Veera non ha mai fatto questo quando poteva…”

Queste le parole di Carolyn Smith nel video pubblicato su Instagram. “Mi dispiace che gratuitamente la gente critichi quando non sa la storia a 360 gradi. Fa male solo a chi si trova in mezzo. Milly ha fatto il suo dovere. Stefano e Veera sono grandi da organizzare la loro vita”, ha poi scritto la giudice di Ballando, ribadendo che, a prescindere dalla situazione, “l’aggressione in qualsiasi modo non si usa”.

Fine delle polemiche?