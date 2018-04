Ballando con polemica: le scuse di Cristina sul caso Gessica Notaro: "Ho detto una cretinata"

La pagina Facebook della trasmissione “Ballando con le stelle” ha pubblicato poco dopo la fine della puntata un video. Nel filmato di pochi secondi appare Cristina Ich visibilmente provata che chiede scusa, non solo agli avvocati ma anche a Milly Carlucci.

"Voglio chiedere scusa"

“Voglio chiedere scusa agli avvocati, ho detto una cretinata, mille scuse anche a Milly Carlucci perché ho detto questo in un programma come Rai Uno, mi dispiace tantissimo”. È ancora truccata, seppure con un abito diverso, Cristina Ich quando registra questo video messaggio che viene pubblicato sull’account ufficiale del programma.

Il caso relativo alla storia di Gessica Notaro

Cristina Ich durante la puntata ha usato parole non proprio cortesi nei confronti degli avvocati di Gessica Notaro, e li ha “spediti a quel paese” in inglese. L’influencer avrebbe fatto questo per dissentire su determinati atteggiamenti favorendo l’idea che in quanto a violenze nessuno debba tacere in riferimento alla ex miss Italia sfregiata dal fidanzato.