Ballando con le stelle (e con qualche polemica): Kumar racconta la verità sul suo nome

Durante la terza puntata del programma Ballando con le stelle, andato in onda nella serata di sabato 24 marzo in diretta su Rai Uno c’è stato spazio anche per una piccola parentesi di polemica. Una polemica che però era già nell’aria e che “si è accesa e spenta” nella stessa serata. I protagonisti del battibecco sono stati: il ballerino Akash Kumar, Roberta Bruzzone e Selvaggia Lucarelli.

“Volevo già chiedere scusa”

“Sono stato gestito male, forse ingenuo, ho sbagliato. Sono venuto qua con la mia identità, per me non era così importante perché era un nome d'arte. Qua mi sono presentato col mio nome”. Sono state queste le parole del ballerino che durante la diretta di sabato 24 marzo ha confessato alla giuria, a Milly Carlucci ma soprattutto al pubblico da casa il suo bisogno di lavorare. Al cospetto di Selvaggia Lucarelli e Roberta Bruzzone, il ballerino ha continuato: “Un ex agente mi diceva che Akash Kumar non funzionava perché era un nome indiano... Io avevo bisogno di soldi, denaro e l'ho fatto. Qua sono arrivato con la mia vera identità”. E così, con un intervento di Milly Carlucci che ha poi commentato: “Perché non l'hai detto a me? Avrei semplicemente gestito la cosa, bastava metterlo in una piccola clip” le polemiche sono state sedate e l’armonia (si spera) è tornata in trasmissione.

La coppia eliminata della terza puntata

A lasciare il programma durante la terza puntata della tredicesima edizione di Ballando con le stelle è stata Stefania Rocca. Special guest della serata la cantautrice statunitense Anastacia.