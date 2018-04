Ballando con le stelle, lite tra Raoul Bova e Selvaggia Lucarelli? L'indiscrezione

La presenza straordinaria di Raoul Bova e Rocio Munoz Morales nella quarta puntata di ‘Ballando con le stelle’ ha dato adito al sospetto che ci sia qualche attrito tra l’attore ballerino per una notte insieme alla compagna e la giurata del programma Selvaggia Lucarelli.

Dopo essersi esibita in un triplo tango e aver ringraziato il pubblico per la standing ovation tributata, la coppia ha ricevuto il massimo dei voti da quattro dei giudici al banco, mentre Selvaggia Lucarelli ha dato un 8 all'esibizione.

Alla fine della perfomance, poi, l’attore ha omesso di dare la mano alla giurata in uscita dalla pista, dettaglio che non è passato inosservato agli utenti.

Perché @RaoulBova1 non ha stretto la mano a Selvaggia Lucarelli?

Un nuovo mistero a #BallandoConLeStelle. 🔍🕵️‍♀️ pic.twitter.com/G4uN1ljaO3 — TV Italiana (@TV_Italiana) 31 marzo 2018







“Rissa dietro le quinte a Ballando con le stelle”

Ad alimentare la curiosità sull’accaduto, il tweet dell’esperto di tv Davide Maggio, che ha parlato di una rissa dietro le quinte di Ballando con le stelle e a chi gli chiedeva chi fossero i contendenti, lui ha risposto indicando proprio Bova e Lucarelli.

Vogliamo parlare della rissa che c’è stata dietro le quinte a #BallandoConLeStelle poco prima dell’inizio? — Davide Maggio (@davidemaggio) 31 marzo 2018





Il pubblico social ha immediatamente commentato la vicenda con annesse richieste di ulteriori elementi, domande che non sono mancate neppure all’indirizzo social della Lucarelli, anche lei autrice di un post riguardante l’esibizione di Bova.

“Oh, Raoul Bova balla meglio di come recita” ha scritto la blogger, alla quale in molti hanno chiesto il perché del mancato saluto che alcuni hanno attribuito a una volontà di Bova e altri alla mancata attenzione della Lucarelli.

Al momento nessuna spiegazione ulteriore è stata data dai diretti interessati.

In attesa che la distanza notata dal pubblico di Ballando con le stelle venga confermata o smentita o quantomeno spiegata, la rete rispolvera una lettera aperta scritta su Libero che nel 2014 la Lucarelli aveva indirizzato a Raoul Bova.

Nello scritto si commentavano le notizie relative alla separazione dell'attore dalla sua ex moglie e la nascente relazione proprio con Rocio Munoz Morales, nonché le sue doti artistiche (“Infine Raoul, io te lo devo dire. La tua ex suocera è stata un po’ dura nel darti sonoramente dell’incapace. Parla, nella lettera, di «meriti inesistenti». Ora, io non so come dirtelo Raoul, ma dopo aver chiesto il divorzio da tua moglie, prima che un giorno si decida a scriverti una lettera pure la madre di Virzì o una nipote di Bertolucci, sarebbe bene che decidessi pure il divorzio dal cinema. Fallo, prima che sia troppo tardi” è un passo della lettera pubblicata su Libero).

Saranno questi i precedenti che hanno creato un mai sopito dissapore?